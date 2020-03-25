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Рассказов в условиях карантина потренировался с ребёнком

Рассказов в условиях карантина потренировался с ребёнком
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов в условиях карантина потренировался с ребёнком.

Футболист покачал пресс, использовав младенца в качестве утяжелителя.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящий момент Рассказов, так же как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.

В нынешнем сезоне 22-летний Рассказов принял участие в 12 матчах российского национального чемпионата (10 — в основном составе), не отметился результативными действиями, забил один гол в свои ворота, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2021 года.

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