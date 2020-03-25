Рассказов в условиях карантина потренировался с ребёнком
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов в условиях карантина потренировался с ребёнком.
Футболист покачал пресс, использовав младенца в качестве утяжелителя.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящий момент Рассказов, так же как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.
В нынешнем сезоне 22-летний Рассказов принял участие в 12 матчах российского национального чемпионата (10 — в основном составе), не отметился результативными действиями, забил один гол в свои ворота, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2021 года.
Защитник «Спартака» Рассказов: осенью создавалось ощущение, что меня «убивали» как могли
Читайте также
- 25 марта 2020
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:18
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:36
-
16:20
-
16:19
-
16:09
-
16:05
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:43
-
14:41
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
13:41
-
13:39
Партнерский контент