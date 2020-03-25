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Нани: Роналду многому научился у меня

Нани: Роналду многому научился у меня
Футбол / Италия 0

Нападающий «Орландо Сити» и национальной команды Португалии Луиш Нани назвал пять лучших футболистов, с которыми он играл на клубном уровне.

«На ворота поставлю Де Хеа, один из лучших голкиперов в мире. Давид — мой хороший друг, но он должен брать с собой очки, потому что без них ничего не видит.

Деко — один из моих кумиров. Он многому меня научил, а его техника хорошо подходит для игры пять на пять. Защитник — Бруну Алвеш, он очень техничен для игрока обороны. Если нужно играть, он играет. Если нужно разрушать, он готов и на это.

Навыки Криштиану Роналду, его быстрые ноги… Всему этому он научился у меня в юности. Он многому научился у меня и знает об этом (смеётся)», — сказал Нани в интервью, опубликованном в «инстаграме» MLS.

Нани выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио».

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