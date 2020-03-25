Нани: Роналду многому научился у меня

Нападающий «Орландо Сити» и национальной команды Португалии Луиш Нани назвал пять лучших футболистов, с которыми он играл на клубном уровне.
«На ворота поставлю Де Хеа, один из лучших голкиперов в мире. Давид — мой хороший друг, но он должен брать с собой очки, потому что без них ничего не видит.
Деко — один из моих кумиров. Он многому меня научил, а его техника хорошо подходит для игры пять на пять. Защитник — Бруну Алвеш, он очень техничен для игрока обороны. Если нужно играть, он играет. Если нужно разрушать, он готов и на это.
Навыки Криштиану Роналду, его быстрые ноги… Всему этому он научился у меня в юности. Он многому научился у меня и знает об этом (смеётся)», — сказал Нани в интервью, опубликованном в «инстаграме» MLS.
Нани выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио».
- 25 марта 2020
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:18
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:36
-
16:20
-
16:19
-
16:09
-
16:05
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:43
-
14:41
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
13:41
-
13:39