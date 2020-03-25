М. Кержаков: с Заболотным было очень больно тренироваться

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему ему было неприятно тренироваться с нападающим Антоном Заболотным, который сейчас выступает за «Сочи».

«Антон Заболотный, с тобой было очень больно тренироваться. В «Зените» самый неприятный удар был у Заболотного. Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову, и я едва не потерял сознание.



Первый матч в РПЛ был за „Аланию“ с „Ростовом“. Тогда выиграли. Ничего героического не совершал в том матче.



Самый курьёзный гол я пропустил от Алана Касаева («Рубин») за «Аланию». Было сыро, Алан пробил – мяч летел в меня на уровне живота, я ладонью стал косить мяч и закинул между ног», — сказал Кержаков в эфире клубного «инстаграма».