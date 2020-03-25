Евсеев — о Симеоне: самый дорогой водитель автобуса в мире

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал новость о том, что наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире.



«Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Согласно информации L' Equipe, зарплата аргентинского специалиста в «Атлетико» составляет € 3,6 млн в месяц до вычета налогов. Второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров планеты занимает Хосеп Гвардиола. В «Манчестер Сити» испанец зарабатывает € 1,94 млн в месяц.

Третье место делят Юрген Клопп («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»), каждый из которых получает € 1,46 млн в месяц. За ними расположились Зинедин Зидан и Антонио Конте. Первый зарабатывает в «Реале» € 1,4 млн в месяц, а второй в «Интере» — € 1,38 млн в месяц.