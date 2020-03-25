М. Кержаков рассказал, как он поддерживает форму в условиях карантина

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что он поддерживает спортивную форму в условиях карантина, который был введён в связи с пандемией коронавируса.

«Карантин провожу насыщенно. Ранний подъём (сегодня в 7 проснулся), а так у меня подъём, когда ребёнок просыпается. У него свой режим. Потом я провожу время с ним до первого дневного сна. Пока он спит пару часов, я делаю свои дела: занимаюсь спортом, читаю, начал учить английский по плейлистам. Потом у нас общий обед. В общем, провожу большую часть времени с ребёнком.



Я занимаюсь с гирями, чтобы укреплять мышцы. Гири у меня две по 12 кг. В интернете можно найти много видео по гирьевому спорту», — сказал Кержаков в эфире клубного «инстаграма».