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Де Брёйне показал, как тренировать ноги с помощью детей

Де Брёйне показал, как тренировать ноги с помощью детей
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео, на котором он тренирует ноги.

Качать мышцы футболисту помогали сыновья. «Креативный „день ног“ с помощью детей», — подписал ролик Де Брёйне.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящий момент Де Брёйне, так же как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.

Издание The Telegraph опубликовало список лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Лучшим игроком признан бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Ранее защитник московского «Спартака» Николай Рассказов в условиях карантина потренировался с ребёнком. Футболист покачал пресс, использовав младенца в качестве утяжелителя.

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