Де Брёйне показал, как тренировать ноги с помощью детей

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео, на котором он тренирует ноги.
Качать мышцы футболисту помогали сыновья. «Креативный „день ног“ с помощью детей», — подписал ролик Де Брёйне.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящий момент Де Брёйне, так же как и большинство профессиональных футболистов, находится в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены.
Издание The Telegraph опубликовало список лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Лучшим игроком признан бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.
Ранее защитник московского «Спартака» Николай Рассказов в условиях карантина потренировался с ребёнком. Футболист покачал пресс, использовав младенца в качестве утяжелителя.
- 25 марта 2020
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:18
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:03
-
16:36
-
16:20
-
16:19
-
16:09
-
16:05
-
15:25
-
15:19
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:43
-
14:41
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
13:41
-
13:39