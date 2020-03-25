Максименко: все с ума сошли, гречку, туалетную бумагу скупают. Это чисто наши русские люди

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о пандемии коронавируса.

«С подругой живу, её зовут Мила (собака. — Прим. „Чемпионата“). Я собачник больше, котов не люблю.



Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, меньше выходить в люди, в людные места вообще не ходить, максимум до магазина. Правила я немного нарушал. Единственный плюс карантина — это то, что можно выспаться. Проснулся в 2, поехал пообедал с другом, мы с ним потупили, и я вернулся обратно, поужинал и готов ко сну. Посмотрели сериал, фильм…



Я не впадаю в панику из-за вируса. Люди вообще с ума сошли, гречку, туалетную бумагу скупают. Это чисто наши русские люди. Чуть что — сразу в магазин, скупать всё. Я не так, купил, поел только свежее, и всё», — сказал Максименко в интервью пресс-службе сборной России.

Видео можно посмотреть на канале сборной России в YouTube.