Максименко: выкладываюсь на 200 процентов. Если дают шанс, надо им воспользоваться
Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как ему удалось стать первым номером московского клуба.
«Как удаётся быть первым номером „Спартака“? Я просто делаю свою работу, получаю удовольствие и выкладываюсь на 200 процентов на тренировках и в играх. Если дают шанс, то надо им воспользоваться», — сказал Максименко в интервью пресс-службе сборной России.
Также голкипер рассказал, как он поддерживает спортивную форму в условиях карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Нам присылают упражнения каждый день. Мы надеваем датчики, и нас отслеживают. Профилонить не получится», — добавил 22-летний вратарь.
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