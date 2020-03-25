Максименко: выкладываюсь на 200 процентов. Если дают шанс, надо им воспользоваться

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как ему удалось стать первым номером московского клуба.

«Как удаётся быть первым номером „Спартака“? Я просто делаю свою работу, получаю удовольствие и выкладываюсь на 200 процентов на тренировках и в играх. Если дают шанс, то надо им воспользоваться», — сказал Максименко в интервью пресс-службе сборной России.

Также голкипер рассказал, как он поддерживает спортивную форму в условиях карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Нам присылают упражнения каждый день. Мы надеваем датчики, и нас отслеживают. Профилонить не получится», — добавил 22-летний вратарь.

Видео можно посмотреть на канале сборной России в YouTube.