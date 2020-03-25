Нойер: футболист — привилегированная профессия. Мы должны идти на снижение зарплаты

Голкипер и капитан немецкой национальной сборной и «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал снижение зарплаты футболистов клуба на время карантина из-за пандемии коронавируса.
«Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии. Очевидно, мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо. В „Баварии“ работают около тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им», — цитирует Нойера Marca.
Игроки «Баварии» достигли соглашения с председателем совета директоров Карлом-Хайнцем Румменигге, спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и директором Оливером Каном о сокращении зарплат персонала команды и руководства на 20%. Эта мера позволит «Баварии» избежать сокращения рабочего дня других сотрудников клуба и снижения их зарплат.
Клубы английской Премьер-лиги обсуждают вопрос о том, чтобы попросить игроков пойти на сокращение заработной платы на 50% из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В настоящее время чемпионат Англии наряду с большинством других европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- 25 марта 2020
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