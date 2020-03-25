Хавбек «Сампдории» Баррето вместе с женой заразился коронавирусом

Полузащитник «Сампдории» Эдгар Баррето прошёл тест на коронавирус, который оказался положительным, пишет Football Italia.

Супруга 35-летнего игрока также заразилась инфекцией.

Ранее полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто сообщил, что в клубе уже 15 человек заразились коронавирусом. Известно, что инфекцию подхватили защитник Бартош Берешиньски, форвард Маноло Габбьядини, полузащитник Олбин Экдаль, хавбек Мортен Торсбю, нападающий Антонио Ла Гумина, форвард Фабио Депаоли. Гамбийский защитник «Сампдории» Омар Колли сообщил, что подозрения о его заражении коронавирусом не подтвердились.

Президент итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро заявлял, что доиграть сезон-2019/2020 в Серии А уже невозможно, и предлагает думать о следующем розыгрыше турнира.