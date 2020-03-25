Командное фото «Сочи»: Заболотный, Кокорин и Джанаев в халатах и папахах

«Сочи» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал командное фото с семью футболистами.

На снимке игроки, среди которых форварды Антон Заболотный, Александр Кокорин и Александр Карапетян, а также голкипер Сослан Джанаев, сидят за столом в папахах и халатах. «Тимбилдинг», — говорится в подписи к фото.

Ранее Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, на котором он позирует в белых тапочках и полотенце.

В настоящий момент игроки «Сочи», так же как и большинство профессиональных футболистов, находятся в карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.