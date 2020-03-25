Певец Горозия: вспоминаю 50 фронтовых граммов с Сёминым. Хотел пожать ему руку

Певец Леван Горозия, являющийся фанатом «Локомотива», рассказал, как он праздновал чемпионский титул московского клуба.
«Я реально переживал, что многие игроки не услышат. Хотел не только болельщиков зарядить. Я хотел, чтобы игроки услышали, как я к ним обращаюсь, что говорю, что пою. Но потом увидел, что они услышали. А наибольшее волнение я испытал до выступления перед фанатской средой: не знал как воспримут, понимал, что в целом они не мои слушатели. Постепенно в процессе концерта знакомились, народ всё подтягивался, посыпалось золотое конфетти.
Ребята спрашивали, почему я не вышел на поле. Я не сделал этого, потому что это был их праздник. А вечером уже поехал с ними. Вспоминаю 50 фронтовых граммов с Юрием Палычем. Я очень хотел пожать ему руку. Сначала прошёл кордон фильтрации, разговаривая с женой. Потом уже подошёл к нему, сказал пару слов, он сказал: «Спасибо». Для меня это было большой честью», — рассказал Горозия в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
- 25 марта 2020
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