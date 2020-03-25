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Певец Горозия: вспоминаю 50 фронтовых граммов с Сёминым. Хотел пожать ему руку

Певец Горозия: вспоминаю 50 фронтовых граммов с Сёминым. Хотел пожать ему руку
Футбол / РПЛ 0

Певец Леван Горозия, являющийся фанатом «Локомотива», рассказал, как он праздновал чемпионский титул московского клуба.

«Я реально переживал, что многие игроки не услышат. Хотел не только болельщиков зарядить. Я хотел, чтобы игроки услышали, как я к ним обращаюсь, что говорю, что пою. Но потом увидел, что они услышали. А наибольшее волнение я испытал до выступления перед фанатской средой: не знал как воспримут, понимал, что в целом они не мои слушатели. Постепенно в процессе концерта знакомились, народ всё подтягивался, посыпалось золотое конфетти.

Ребята спрашивали, почему я не вышел на поле. Я не сделал этого, потому что это был их праздник. А вечером уже поехал с ними. Вспоминаю 50 фронтовых граммов с Юрием Палычем. Я очень хотел пожать ему руку. Сначала прошёл кордон фильтрации, разговаривая с женой. Потом уже подошёл к нему, сказал пару слов, он сказал: «Спасибо». Для меня это было большой честью», — рассказал Горозия в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

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