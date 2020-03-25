«Енисей» назначил игрокам тренировку несмотря на закрытие спортобъектов региона

Как стало известно «Чемпионату», с подачи гендиректора начальник отдела правовой и кадровой работы клуба Серго Гамбарян сообщил футболистам о проведении тренировки несмотря на запрет на использование спортивных объектов Красноярского края.
Руководство красноярцев назначило тренировку на четверг, 26 марта, в 15:00 по местному времени несмотря на то, что запрет действует с 24 марта. Завтра клуб сообщит футболистам, продлится ли их отпуск, или же они будут продолжать тренировки.
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции министерство спорта Красноярского края приняло решение с 24 марта закрыть для населения спортивные учреждения. Как сообщала пресс-служба ведомства, краевые спортивные объекты, среди которых «Академия биатлона», «Сопка», «Радуга», стадионы «Локомотив» и «Енисей», «Арена Север», «Кристалл Арена» и другие, будут закрыты до особого распоряжения, а оказание услуг населению временно приостановлено.
Отметим, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране следующая неделя объявлена нерабочей.
- 25 марта 2020
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