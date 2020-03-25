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Ари сделал смешную подборку необычных масок от коронавируса

Ари сделал смешную подборку необычных масок от коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотоподборку необычных масок и других средств защиты от коронавируса.

Снимки футболист сопроводил эмодзи со смехом и выражением недоумения и удивления.

В настоящий момент форвард «Краснодара», так же как и большинство профессиональных футболистов, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции находится в карантине. В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее Ари прокомментировал своё интервью бразильским СМИ, в котором он рассказывал о ситуации с коронавирусом в России.

Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России
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