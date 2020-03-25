Восьмилетняя дочь Шишкина выпустила первый сингл

Маргарита Шишкина, 8-летняя дочь защитника московского «Спартака-2» Романа Шишкина, начала музыкальную карьеру, выпустив сингл с названием «Суперзвезда».
«Всем привет! Я MarGo! Это мой первый сингл. Слова и музыка Веры Ануфриевой», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
Шишкин перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом 33-летнего футболиста было «Торпедо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Роман присоединился к чёрно-белым летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. В нынешней кампании принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.
Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе карьеры игрок выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.
- 25 марта 2020
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