Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Восьмилетняя дочь Шишкина выпустила первый сингл

Восьмилетняя дочь Шишкина выпустила первый сингл
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Маргарита Шишкина, 8-летняя дочь защитника московского «Спартака-2» Романа Шишкина, начала музыкальную карьеру, выпустив сингл с названием «Суперзвезда».

«Всем привет! Я MarGo! Это мой первый сингл. Слова и музыка Веры Ануфриевой», — написала Шишкина в своём «инстаграме».

Шишкин перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом 33-летнего футболиста было «Торпедо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Роман присоединился к чёрно-белым летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. В нынешней кампании принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе карьеры игрок выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.

Шишкин: с адаптацией в «Спартаке-2» никаких проблем не было
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020