Восьмилетняя дочь Шишкина выпустила первый сингл

Маргарита Шишкина, 8-летняя дочь защитника московского «Спартака-2» Романа Шишкина, начала музыкальную карьеру, выпустив сингл с названием «Суперзвезда».

«Всем привет! Я MarGo! Это мой первый сингл. Слова и музыка Веры Ануфриевой», — написала Шишкина в своём «инстаграме».

Шишкин перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом 33-летнего футболиста было «Торпедо», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Роман присоединился к чёрно-белым летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. В нынешней кампании принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.



Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе карьеры игрок выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.