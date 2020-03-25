Фердинанд: Роббен не перешёл в «МЮ», так как ему не понравился запах на нашей базе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в стан манкунианцев нидерландского нападающего Арьена Роббена.
«Какой игрок! Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в «Манчестер Юнайтед». Он приезжал на нашу тренировочную базу. Арьен обошёл всё вокруг, но ему не понравился запах. Он уехал, а затем перешёл в «Челси». Я не мог в это поверить. Он был бы великолепным игроком для нас.
Все знали, что он с левого фланга смещается в центр, но защитники не могли ничего с ним поделать. Он словно говорил: «Я буду смещаться слева, а ты меня не остановишь». И защитники не могли его остановить», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Роббен перешёл в «Челси» в 2004 году из ПСВ за € 18 млн. Через три года лондонский клуб продал его в «Реал» за € 35 млн.
- 25 марта 2020
-
22:14
-
22:01
-
21:54
-
21:42
-
21:27
-
21:24
-
21:13
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:28
-
20:19
-
19:57
-
19:46
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:36
-
18:28
-
18:18
-
18:18
-
18:05
-
17:59
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:03