Фердинанд: Роббен не перешёл в «МЮ», так как ему не понравился запах на нашей базе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о несостоявшемся переходе в стан манкунианцев нидерландского нападающего Арьена Роббена.

«Какой игрок! Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в «Манчестер Юнайтед». Он приезжал на нашу тренировочную базу. Арьен обошёл всё вокруг, но ему не понравился запах. Он уехал, а затем перешёл в «Челси». Я не мог в это поверить. Он был бы великолепным игроком для нас.



Все знали, что он с левого фланга смещается в центр, но защитники не могли ничего с ним поделать. Он словно говорил: «Я буду смещаться слева, а ты меня не остановишь». И защитники не могли его остановить», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Роббен перешёл в «Челси» в 2004 году из ПСВ за € 18 млн. Через три года лондонский клуб продал его в «Реал» за € 35 млн.