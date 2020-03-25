Народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко перевели в реанимацию, сообщает телеграм-канал Baza.

Певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Вскоре состояние Лещенко стабилизировали.

Вчера, 24 марта, Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, в декабре 2019 года Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 20 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. В России на 25 марта официально зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом.