Народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко перевели в реанимацию, сообщает телеграм-канал Baza.
Певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Вскоре состояние Лещенко стабилизировали.
Вчера, 24 марта, Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус.
Напомним, в декабре 2019 года Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 20 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. В России на 25 марта официально зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом.
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