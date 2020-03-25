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Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет»

Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников сообщил, что клуб запустил челлендж «Футбольный совет».

«Друзья, пока в нашей стране объявлен карантин, это время нужно провести с пользой. Например, прочесть новую книгу, посмотреть интересный фильм или открыть что-то новое в YouTube.

ПФК «Арсенал» запускает эстафету «Футбольный совет»: запиши видео, где ты читаешь отрывок понравившейся книги или смотришь самый захватывающий отрезок любимого сериала или фильма. И на этой творческой волне мы победим коронавирус», — сказал Овсянников в видеобращении, размещённом в «инстаграме» тульского клуба.

Напомним, в настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена.

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