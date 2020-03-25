Кейру записала обращение к правительству РФ из-за отмены суда по алиментам Новосельцева

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру разместила в «Инстаграме» видеообращение к правительству РФ с просьбой решить ситуацию с невыплатой алиментов её мужем, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.
По её словам, суд по алиментам, назначенный на 25 марта, был перенесён из-за эпидемии коронавируса. Кейру посетовала на то, что из-за отмены заседания она осталась без средств к существованию, а её дети «брошены на произвол судьбы». «Я не получаю ни копейки от мужа. Вопрос: как я должна выживать, как мне кормить ребёнка, как платить за жильё?» — сказала Кейру.
В конце видео супруга Новосельцева предупредила, что запишет обращение к президенту РФ Владимиру Путину, если не будут приняты меры.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Кейру прокомментировала слухи о том, что она помирилась с Новосельцевым. В октябре суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов в размере 20 тыс. рублей. Ранее юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы Кейру, сообщила, что, по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен супруге 200 млн рублей.
- 25 марта 2020
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