Крыховяк почеканил мяч для фитнеса

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Польский футболист почеканил мяч для фитнеса. Ролик он выложил на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и его супруга Мария приняли участие в челлендже с туалетной бумагой. Футболист кинул супруге туалетную бумагу, она начала чеканить рулон, однако он от её ноги отлетел прямо в лицо годовалому сыну Погба.
Челлендж «Оставайся дома» призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Участие в нём уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
- 25 марта 2020
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