Дибала сообщил о своём состоянии после заражения коронавирусом

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала, у которого диагностировали коронавирус, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое фото и рассказал о своём состоянии.

«Всё хорошо», — написал Дибала под фотографией.

Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19). Футболист отметил, что пара находится в идеальных условиях.

Дибала — третий игрок «Ювентуса», который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.



Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончалось более 20 тыс. человек, излечились — 113 тыс.