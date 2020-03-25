Дибала сообщил о своём состоянии после заражения коронавирусом
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала, у которого диагностировали коронавирус, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое фото и рассказал о своём состоянии.
«Всё хорошо», — написал Дибала под фотографией.
Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19). Футболист отметил, что пара находится в идеальных условиях.
Дибала — третий игрок «Ювентуса», который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончалось более 20 тыс. человек, излечились — 113 тыс.
Дибала и его девушка заразились коронавирусом
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