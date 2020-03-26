Тарасов потренировал прооперированную ногу под обращение Путина

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов продолжает восстанавливаться после перелома ноги.
Футболист потренировал прооперированную ногу на фоне выступления президента Российской Федерации Владимира Путина, который обратился к народу в связи с пандемией коронавируса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что Тарасов перешёл в «Рубин» в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Он прошёл с казанцами учебно-тренировочные сборы и подписал с клубом контракт до окончания сезона-2019/2020. Дмитрий сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с казанским клубом. Руководство «Рубина» позже сообщило, что не планирует расторгать соглашение с игроком.
После 22 туров чемпионата России «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На данный момент сезон в РПЛ приостановлен минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
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