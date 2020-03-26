«Веселились, как могли». Жена Луиса Адриано показала его игру на барабане
Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано в условиях карантина дома поиграл на барабане. Видео с музыкальными занятиями футболиста выложила на своей странице в «Инстаграме» его жена Екатерина Дорожко.
«Мы веселились, как могли», — написала Дорожко в подписи к ролику.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Адриано показал, как тренируется дома в условиях карантина.
Напомним, с 2017 по 2019 год Адриано выступал за московский «Спартак». До перехода в стан красно-белых форвард защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и «Интернасьонала» из Порту-Алегри.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 20 тыс. человек, излечилось свыше 113 тыс.
Луис Адриано показал домашнюю тренировку с женой
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