Хёнесс: не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем
Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что клубы не смогут позволить себе дорогостоящие трансферы в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.
«Я не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем. Суммы трансферов уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие 2-3 года, так как затронуты все страны. Скорее всего, это будет новый футбольный мир», — приводит слова Хенесса Kicker.
Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.
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