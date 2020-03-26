Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хёнесс: не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем

Хёнесс: не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем
Футбол / Германия 0

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что клубы не смогут позволить себе дорогостоящие трансферы в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

«Я не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем. Суммы трансферов уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие 2-3 года, так как затронуты все страны. Скорее всего, это будет новый футбольный мир», — приводит слова Хенесса Kicker.

Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.

Нойер: футболист — привилегированная профессия. Мы должны идти на снижение зарплаты
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020