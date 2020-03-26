Хёнесс: не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, что клубы не смогут позволить себе дорогостоящие трансферы в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

«Я не могу представить трансферы за € 100 млн в ближайшем будущем. Суммы трансферов уменьшатся и не смогут вернуться на прежний уровень в ближайшие 2-3 года, так как затронуты все страны. Скорее всего, это будет новый футбольный мир», — приводит слова Хенесса Kicker.

Напомним, что в настоящее время все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.