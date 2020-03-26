Результаты всех футбольных матчей 25 марта

Вчера, 25 марта, состоялись товарищеские встречи с участием российских и шведских клубов.

«Сатурн» (Раменское) — «Ротор-2» (Волгоград) — 3:0

«Чита» — «Кубань Холдинг» (Краснодар) — 1:2

«Одинцово» — «Торпедо-Жаворонки» (Жаворонковское) — 0:3

«Сандсбро АИК» (Швеция) — «Ингельштадс» (Швеция) — 3:1

«Аби» (Швеция) — «Слейпнер» (Швеция) — 2:0

«Скегри» (Швеция) — «Уппокра» (Швеция) — 0:3

«Сандарна» (Швеция) — «Аса» (Швеция) — 5:5

Напомним, что в данный момент все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.