Часть футболистов «Барселоны» выступили против сокращения зарплаты на 70% из-за коронавируса, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб подсчитал финансовые потери из-за пандемии коронавируса и предложил футболистам пойти на понижении заработной платы на 70%. При этом, часть игроков согласились на этот шаг, однако некоторые игроки выступили против.

Сообщается, «Барселона» хочет ввести данную меру на время карантина в Испании. Уменьшение зарплаты на 70% в течение нескольких недель приведёт к тому, что футболисты потеряют от 5 до 10% годовой зарплаты по одним данным, и до 20% — по другим.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. Испания является четвёртой страной в мире по количеству заражённых (более 49 тыс.).