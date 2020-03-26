Фернандо: не знаю, вернутся ли Неймар и Силва в Европу. В Бразилии коронавирус недооценён

Полузащитник «Севильи» Фернандо высказал мнение, что бразильские футболисты «ПСЖ» Неймар и Тиаго Силва зря вернулись на родину во время пандемии коронавируса.

«Мне кажется, в Испании безопаснее. К тому же, я не знаю, смогут ли Неймар и Силва вернуться в Европу, поскольку Бразилия тоже пройдёт через эту ситуацию. В Европе, если всё пойдёт хорошо, через 2-3 недели масштаб проблемы пойдёт на спад.

В Бразилии все недооценивают коронавирус, продолжают ходить на пляжи. Я сказал моей семье, что я беспокоюсь, и есть большая вероятность, что с ними случится то, что случилось здесь, в Испании. Здесь также никто не ожидал, а оказалась ситуация, которая войдёт в историю» — приводит слова Фернандо FOX Sports.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. Испания является четвёртой страной в мире по количеству заражённых (более 49 тыс.).