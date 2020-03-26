Найнгголан: боюсь заразиться коронавирусом и передать его жене

Полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан сообщил, что боится заразиться коронавирусом и передать его своей жене, которая более раком.
«Коронавирус — это большая проблема, мы говорим только о нём. Больниц избегают, а терапию немного сдвигают. Поэтому есть надежда, что все пойдёт как можно быстрее, потому что у Клаудии всё ещё слабая иммунная система. Поэтому она избегает больниц. Есть очереди, которые определяют, когда она может пойти дальше. Теперь, когда я хожу по магазинам, есть риск, что я могу заразиться вирусом. Когда я вернусь домой, я боюсь, что смогу передать это ей, но я осторожен и думаю, что все прошло хорошо. Мы уже прошли через самый сложный период, сейчас дела идут в правильном направлении», — приводит слова Найнгголана Football Italia.
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