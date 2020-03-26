4 клуба Бундеслиги выделят € 20 млн для помощи нуждающимся командам Германии
Четыре клуба чемпионата Германии финансово помогут клубам из первой и второй лиг Германии, сообщает Bild.
По данным источника, «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» готовы выделить € 20 млн клубам Германии, которые испытывают финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
На данный момент чемпионат Германии приостановлен минимум до 2 апреля.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс.
Футболисты «Баварии» пошли на понижение зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба
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