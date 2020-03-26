4 клуба Бундеслиги выделят € 20 млн для помощи нуждающимся командам Германии

Четыре клуба чемпионата Германии финансово помогут клубам из первой и второй лиг Германии, сообщает Bild.

По данным источника, «Бавария», «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» готовы выделить € 20 млн клубам Германии, которые испытывают финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

На данный момент чемпионат Германии приостановлен минимум до 2 апреля.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс.