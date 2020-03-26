Бывший игрок «Сельты» устроился работать в аптеку в Испании во время пандемии коронавируса

Бывший футболист «Сельты» Тони Довале работает в аптеке своей семьи во время пандемии коронавируса, сообщает Marca.

По данным источника, футболист вернулся в Испанию перед Рождеством и устроился в аптеку города Галисия, когда в Испании начался распространяться коронавирус.

Довале выступал за «Сельту» с 2009 по 2014 год и провёл за клуб более 50 матчей.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. Испания является четвёртой страной в мире по количеству заражённых (более 49 тыс.).