Для «МС» стало сюрпризом, что «Ливерпуль» поддерживает другие клубы в их отстранении от ЛЧ

Для руководителей «Манчестер Сити» стало неожиданностью, что лидирующий в турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль», выразил поддержку клубам, которые выступают против возможного участия «горожан» в следующем розыгрыше ЛЧ, сообщает Daily Express.

«Манчестер Сити» отрицает какие-либо правонарушения с финансовой составляющей клуба и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но часть клубов премьер-лиги, занимающих места в верхней половине турнирной таблицы, за исключением «Шеффилд Юнайтед», написали заявление в CAS против того, чтобы «Сити» разрешили играть в Лиге чемпионов, пока их апелляция рассматривается.

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и другие опасаются, что «Сити» может попросить отложить наказание, пока идет процесс апелляции, и, вероятно, из-за пандемии коронавируса разбирательство затянется на долгий срок, что может привести к тому, что команда Хосепа Гвардиолы выступит в Лиге чемпионов следующего сезона.

Напомним, что «Сити» запрещено участвовать в соревнованиях в Европе в течение двух лет начиная со следующего сезона, после того как УЕФА признал клуб виновным в серьёзных нарушениях правил финансового фэйр-плей.



13 марта английская Премьер-лига на официальном сайте объявила о приостановке розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса. «Манчестер Сити», набрав 57 очков в 28 играх, занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» (82) на 25 очков.