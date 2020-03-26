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Куман: де Йонг в «Барселоне» играет не на лучшей для себя позиции

Куман: де Йонг в «Барселоне» играет не на лучшей для себя позиции
Футбол / Испания 0

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман выразил мнение, что 22-летний полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выступает не на лучшей для себя позиции.

«В сборной де Йонг играет глубже, а «Барселона» действует с двумя центральными полузащитниками, а иногда и с четырьмя игроками в центре поля. Позиция, на которой он сейчас играет, отличается от той, которая у него была в «Аяксе». Френки учится играть дальше вперёд, не всё так плохо, но это не его лучшая позиция. Мне кажется, он лучше играет глубже», — приводит слова Кумана Marca.

Де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону» прошлым летом за € 75 млн, в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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