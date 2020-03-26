Роджерс: переход Стерлинга из «Ливерпуля» в «Сити» не был вопросом денег

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, ныне возглавляющий «Лестер», выразил мнение, что переход Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити» не был вопросом денег.

«Для Стерлинга переход из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» никогда не был вопросом денег. Если бы речь шла о деньгах, он мог бы остаться в «Ливерпуле». Он хотел стать лучшим и продолжать своё развитие среди высококлассных игроков. Он перешёл туда, развивался и стал победителем, что ясно видно сейчас в его игре.

Что мне нравилось в Рахиме, так это то, что, являясь ещё юным игроком, он уже чётко понимал, чего хочет добиться. Я смотрю на команду Хосепа Гвардиолы и чувствую разницу со Стерлингом и без. Это прекрасно для молодого английского игрока», — сказал Роджерс в интервью Liverpool Echo.

Стерлинг присоединился к «Сити» в 2015 году за € 53 млн, что в то время было рекордной суммой трансфера за английского игрока. 25-летний английский нападающий провёл 230 матчей за «горожан», забив 89 голов и отдав 72 результативные передачи. Его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 150 млн.