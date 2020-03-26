Федерация футбола Испании готова выделить € 500 млн в качестве помощи клубам

Президент федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что организация готова помочь клубам финансово, которые теряют значительную часть денежных средств из-за приостановления чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

«Мы общались с финансовыми организациями. Если Ла Лига захочет, всё обсудим. Мы работаем над предоставлением кредитной линии в размере € 500 млн», – приводит слова Рубиалеса Marca.

Ранее стало известно, что 4 клуба Бундеслиги выделят € 20 млн для помощи нуждающимся командам Германии, а клубы английской Премьер-лиги могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%.



Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. Испания является четвёртой страной в мире по количеству заражённых (более 49 тыс.).

4 клуба Бундеслиги выделят € 20 млн для помощи нуждающимся командам Германии