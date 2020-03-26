Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Италии может быть доигран в июле-августе

Чемпионат Италии может быть доигран в июле-августе
Футбол / Италия 0

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии может быть доигран после 30 июня. На данный момент проведение матчей приостановлено из-за пандемии коронавируса.

«Я не теряю надежду на продолжение сезона, пока это возможно. Я сделаю всё, чтобы это случилось. Сдаваться очень тяжело для меня.

Я понимаю, что думать о дате слишком рано, но мы должны быть настроены позитивно. Мы сделаем всё возможное, даже сыграем за счёт поддержки УЕФА и ФИФА после 30 июня, воспользуемся преимуществом июля и августа.

Если сезон отменят, это будет моим поражением. Это худший сценарий, который понизит значимость соревнования. Я упрямо отвергаю любые размышления, которые к нему приводят», – приводит слова Гравины Football Italia.

Янг: в Италии никто не ссорится из-за продуктов, пустых полок нет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020