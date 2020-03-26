Чемпионат Италии может быть доигран в июле-августе

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии может быть доигран после 30 июня. На данный момент проведение матчей приостановлено из-за пандемии коронавируса.
«Я не теряю надежду на продолжение сезона, пока это возможно. Я сделаю всё, чтобы это случилось. Сдаваться очень тяжело для меня.
Я понимаю, что думать о дате слишком рано, но мы должны быть настроены позитивно. Мы сделаем всё возможное, даже сыграем за счёт поддержки УЕФА и ФИФА после 30 июня, воспользуемся преимуществом июля и августа.
Если сезон отменят, это будет моим поражением. Это худший сценарий, который понизит значимость соревнования. Я упрямо отвергаю любые размышления, которые к нему приводят», – приводит слова Гравины Football Italia.
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