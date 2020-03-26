Александер-Арнольд показал свою меткость. Видео

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в «Твиттере» продемонстрировал свою меткость.



На видео воспитанник мерсисайдцев на заднем дворе своего дома попадает мячом в бочку и уходит из кадра.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен минимум до мая из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех лигах мира. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, который должен был состояться летом, перенесён на 2021 год.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.