«Не забывайте про видео, которое у меня есть». Кокорин и Соболев пообщались в «Инстаграме»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вступил в диалог с форвардом «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту».
Накануне, 25 марта, Кокорин опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой позирует в белых тапочках и полотенце. На пост в комментариях отреагировал Соболев, после чего между футболистами началась переписка.
Соболев: «Когда выдох будет?»
Кокорин: «Обычный день, даже не напрягался. По тысяче раз выдыхаю в зале».
Соболев: «В компьютерном, Саш?»
Кокорин: «Тренажёрном. Ты всё равно не знаешь, что это».
Соболев: «Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда».
Кокорин: «Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть».
Соболев: «Александр, мы с вами вместе не работали. Возможно, когда-то и поработаем, вы тоже не забывайте, что у меня есть видео».
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