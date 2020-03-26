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«Не забывайте про видео, которое у меня есть». Кокорин и Соболев пообщались в «Инстаграме»

«Не забывайте про видео, которое у меня есть». Кокорин и Соболев пообщались в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вступил в диалог с форвардом «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат «Зениту».

Накануне, 25 марта, Кокорин опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой позирует в белых тапочках и полотенце. На пост в комментариях отреагировал Соболев, после чего между футболистами началась переписка.

Соболев: «Когда выдох будет?»

Кокорин: «Обычный день, даже не напрягался. По тысяче раз выдыхаю в зале».

Соболев: «В компьютерном, Саш?»

Кокорин: «Тренажёрном. Ты всё равно не знаешь, что это».

Соболев: «Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда».

Кокорин: «Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть».

Соболев: «Александр, мы с вами вместе не работали. Возможно, когда-то и поработаем, вы тоже не забывайте, что у меня есть видео».

«Выходной». Кокорин выложил фото в белых тапочках
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