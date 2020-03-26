«Газзаев самый лучший!» Аргентинский экс-полузащитник ЦСКА вспомнил о работе с тренером

Экс-полузащитник московского ЦСКА аргентинец Осмар Феррейра вспомнил о работе с бывшим главным тренером сборной России Валерием Газзаевым, который возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Аргентинец перешёл в московский клуб из «Ривер Плейт» в 2003 году.

«С кем было легче работать? Для меня Валерий Газзаев – самый лучший! С Артуром Жорже я провёл мало времени. Нет воспоминаний о нём.



Описать Газзаева тремя словами? Трудоголик, настойчивый, победитель.



Газзаев — очень строгий, волевой человек. Но душа у него добрая. Ругал иногда если только (смеётся). За некоторые игровые действия на поле, которые я делал неправильно», – приводит слова Феррейры журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».