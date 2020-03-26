Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Расписание футбольных матчей на 26 марта

Расписание футбольных матчей на 26 марта
Футбол / Прочие турниры 0

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были остановлены. Сегодня, 26 марта, состоится несколько товарищеских матчей.

Участниками предстоящих встреч станут исключительно шведские команды. В 19:00 мск игровой день откроют «Кальмар» и «Йёнчёпинг».

Двумя часами позднее, в 21:00 мск, стартовый свисток прозвучит в матче «Маркаридс» – «Делари Пьяттерид».

Последняя встреча на сегодня начнётся в 22:00. Её участниками станут клубы «Вастер» и «Вирго».

Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Результаты всех футбольных матчей 25 марта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020