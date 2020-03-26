Расписание футбольных матчей на 26 марта

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были остановлены. Сегодня, 26 марта, состоится несколько товарищеских матчей.
Участниками предстоящих встреч станут исключительно шведские команды. В 19:00 мск игровой день откроют «Кальмар» и «Йёнчёпинг».
Двумя часами позднее, в 21:00 мск, стартовый свисток прозвучит в матче «Маркаридс» – «Делари Пьяттерид».
Последняя встреча на сегодня начнётся в 22:00. Её участниками станут клубы «Вастер» и «Вирго».
Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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