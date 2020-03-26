«Борись и побеждай!» Фанаты «Спартака» поддержали заражённых коронавирусом в Коммунарке

Фанаты московского «Спартака» поддержали заражённых коронавирусом, которые находятся в больнице в посёлке Коммунарка. Под окнами инфекционной больницы появилось граффити «Борись и побеждай!».

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. По состоянию на 26 марта в России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Спартак» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы, набрав 28 очков.