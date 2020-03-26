«Зенит» запускает шоу «Домашняя заготовка» в «Инстаграме»

«Зенит» объявил о запуске шоу «Домашняя заготовка» в клубном «инстаграме». Первый эфир состоится сегодня, 26 марта, и начнётся в 14:00 мск.
Идея «Домашней заготовки» заключается в том, что в прямом эфире игроки сине-бело-голубых будут готовить блюда под руководством звёздных шеф-поваров Санкт-Петербурга.
Присоединиться к ним сможет любой желающий — для этого достаточно заранее приготовить необходимую кухонную утварь и продукты (полный список всегда будет опубликован в анонсе) и включить прямой эфир в нужное время.
Гостями первого выпуска станут вратарь «Зенита» Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман. Футболист будет готовить у себя дома, а шеф-повар — на кухне кулинарного салона «Гурман». Тема первой «Домашней заготовки» — «Бефстроганов с пюре и битыми огурцами».
- 26 марта 2020
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