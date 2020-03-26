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«Брюгге» намерен выкупить защитника «Шахтёра» Соболя

«Брюгге» намерен выкупить защитника «Шахтёра» Соболя
Футбол / Прочие турниры 0

«Брюгге» намерен выкупить защитника донецкого «Шахтёра» Эдуарда Соболя, который выступает на правах аренды за бельгийский клуб. Об этом сообщает Voetbal24.

По данным источника, «Шахтёр» запросил за полноценный трансфер 24-летнего футболиста € 4 млн, однако «Брюгге» рассчитывает договориться о более низкой стоимости выкупа.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе бельгийского клуба 36 матчей и отметился четырьмя результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет € 2,5 млн.

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