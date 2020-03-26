«Брюгге» намерен выкупить защитника «Шахтёра» Соболя
«Брюгге» намерен выкупить защитника донецкого «Шахтёра» Эдуарда Соболя, который выступает на правах аренды за бельгийский клуб. Об этом сообщает Voetbal24.
По данным источника, «Шахтёр» запросил за полноценный трансфер 24-летнего футболиста € 4 млн, однако «Брюгге» рассчитывает договориться о более низкой стоимости выкупа.
В нынешнем сезоне защитник провёл в составе бельгийского клуба 36 матчей и отметился четырьмя результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость 24-летнего украинца составляет € 2,5 млн.
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