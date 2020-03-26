Каннаваро пожертвовал 30 тыс. медицинских масок больнице в Неаполе
Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, ныне возглавляющий китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», пожертвовал 30 тыс. медицинских масок одной из больниц в Неаполе (Италия), родном городе футболиста.
«Я не люблю говорить о таких вещах. Это правильно, что такие люди, как я, первыми приходят на помощь. Ситуация повлияла на меня, и так я хочу показать, что близок к своим людям. Я не люблю говорить о таком публично, надеюсь, моё пожертвование будет полезным», – приводит слова Каннаваро Marca.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
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