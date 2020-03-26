Знаменитый стадион «Маракана» превращён в полевой госпиталь для заражённых коронавирусом

Известный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия), домашняя арена «Фламенго», «Флуминенсе» и сборной Бразилии, превращён в полевой госпиталь для заражённых коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Арена вмещает 78 тыс. зрителей. В 2014 году на стадионе проходил финал чемпионата мира между сборными Германии и Аргентины, в 2016 году – летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

По данным источника, под полевой госпиталь оборудуют также стадион «Пакаэмбу» в бразильском Сан-Паулу и ещё 10 арен чемпионата Бразилии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.