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Знаменитый стадион «Маракана» превращён в полевой госпиталь для заражённых коронавирусом

Знаменитый стадион «Маракана» превращён в полевой госпиталь для заражённых коронавирусом
Футбол / Южная Америка 0

Известный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия), домашняя арена «Фламенго», «Флуминенсе» и сборной Бразилии, превращён в полевой госпиталь для заражённых коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Арена вмещает 78 тыс. зрителей. В 2014 году на стадионе проходил финал чемпионата мира между сборными Германии и Аргентины, в 2016 году – летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

По данным источника, под полевой госпиталь оборудуют также стадион «Пакаэмбу» в бразильском Сан-Паулу и ещё 10 арен чемпионата Бразилии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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