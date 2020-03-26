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Тарасов сыграл с рэпером T-Killah в FIFA на отжимания. Видео

Тарасов сыграл с рэпером T-Killah в FIFA на отжимания. Видео
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов устроил соревнования со своим другом, рэпером T-Killah.

Футболист и музыкант попытались выяснить, кто лучше играет в FIFA. Проигравший должен был отжиматься. Видео Дмитрий опубликовал в своём «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Тарасов присоединился к «Рубину» в феврале этого года на правах свободного агента, однако спустя три дня после подписания контракта сломал ногу. До этого хавбек пребывал без клуба с момента истечения соглашения с «Локомотивом» летом 2019 года.

В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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