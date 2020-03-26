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Кокорин интересен «Лацио» и ещё 4 европейским клубам. Семья игрока хочет жить в Москве

Кокорин интересен «Лацио» и ещё 4 европейским клубам. Семья игрока хочет жить в Москве
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», привлёк внимание ряда европейских клубов.

Как сообщил журналист Сергей Егоров на своём YouTube-канале «Футбольный биги», в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы римский «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна», а также «Марсель», об интересе которого рассказывал сам игрок.

При этом препятствием к переезду Александра в один из ведущих европейских чемпионатов может стать его семья, которая хочет жить в Москве. В связи с этим, если форвард останется в России, то больше всего шансов на его подписание будет у «Локомотива». Также не исключено, что в борьбу за игрока включится «Динамо», за которое он выступал в начале карьеры.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что заполучить Кокорина хочет один из испанских клубов.

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Новоиспечённому лидеру «Сочи» исполнилось 29 лет.
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