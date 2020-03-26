Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити». «Бавария» хотела обменять его на Зане

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити». Мюнхенский клуб намеревался включить футболиста в сделку по вингеру «горожан» Лерою Зане. Об этом сообщает Bild.

Алаба выступает за «Баварию» с 2009 года. Контракт 27-летнего австрийца с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Алаба провёл в чемпионате Германии 19 матчей и отметился одним голом.

Лерой Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке» в августе 2016 года за € 55 млн. В августе 2019 года он должен был перейти в «Баварию», однако получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на продолжительное время, в результате чего трансфер сорвался. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2021 года.