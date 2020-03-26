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Игроки FIFA 20 со всей России в турнире «Чемпионата». Заканчивается регистрация

Игроки FIFA 20 со всей России в турнире «Чемпионата». Заканчивается регистрация
Футбол 0

Турнир «Чемпионата» по FIFA 20 уже собрал более 1000 участников и продолжает принимать заявки по ссылке до 21:00 мск 26 марта. География соревнований традиционно простирается от Камчатки до Калининграда. Среди участников есть представители и соседних стран.

В первый же день к участникам присоединились знаменитые фиферы Роберт «Ufenok77» Фахретдинов и Андрей «Timon» Гурьев. В целом турнир «Чемпионата» собрал десяток опытных киберспортсменов. Среди зарегистрированных самым популярным дивизионом остаётся «Англия».

Напомним, турнир играется только на консолях PlayStation 4 (дивизионы Англия, Испания, Италия, Франция + Германия) и Xbox One (единый дивизион). Старт — после 16:00 мск 27 марта. Заявиться может абсолютно любой пользователь, из любой части планеты. Турнир не предполагает никаких взносов, участие бесплатное.

Победители и призёры каждого из пяти дивизионов получат призы от организаторов: первые места — мерч от «Чемпионата», геймпад, кастомизированный специально для чемпиона, 2 игры от EA Games, на выбор; вторые и третьи места — мяч несостоявшегося Евро-2020 adidas Uniforia Pro, призы от EA Games и сувениры от «Чемпионата».

Обсуждение и вопросы в паблике «Чемпионат. Киберспорт». Здесь же будут выложены все сетки в соответствующих темах. Сетки появятся также в новостях на «Чемпионате» и придут на почту всем зарегистрированным.

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