Бодул: Лукашенко любит играть в босса. К счастью, к его словам не относятся всерьёз
Нападающий солигорского «Шахтёра» Дарко Бодул, известный в России по выступлениям за «Амкар» и «Енисей», раскритиковал решение властей Беларуси проводить чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса, а также поделился мнением о высказываниях президента страны Александра Лукашенко.
«Новость о том, что лига стартует, стала для нас сильным ударом. Это возмутительно. Футболисты и все люди в Беларуси, следящие за новостями, знают, что происходит в Европе. Но мы не можем этого изменить.
Что касается Лукашенко, он любит играть в большого босса. К счастью, люди не относятся к его заявлениям всерьёз. Даже без мер со стороны правительства людей везде гораздо меньше, чем обычно. Пожилых людей я не вижу вообще», — приводит слова Бодула Kronen Zeitung.
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Пока Фёдор сидит в Москве на карантине, его брат Даниил побеждает в единственной живой лиге Европы и опасается ехать в Москву.
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