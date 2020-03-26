У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко подтвердилось заражение коронавирусом, сообщает телеграм-канал «112».



В настоящее время врачи оценивают состояние певца как крайне тяжёлое. После заражения у Лещенко началась двусторонняя пневмония. Сейчас он находится в реанимации.



Напомним, 24 марта Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение.



Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо» в декабре 2019 года.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

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